L’oroscopo di sabato 22 novembre 2025

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata importante, è arrivato il momento di farsi sentire e anche di dichiarare il proprio amore, se è opportuno. Evita di guardare al passato, ora funziona tutto quello che è nuovo, risultati migliori grazie a nuove strategie.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sii paziente. Se sei stato molto intollerante di recente hai ragione ad impórti, ora càlmati!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ben vengano i progetti d’amore e di coppia, le nuove relazioni. E’ arrivato il momento d’imporre i tuoi desideri, in qualche modo potresti forzare una decisione…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Attenzione nelle questioni quotidiane di tutti i giorni. Ci sono stati dei motivi per fare polemica, oggi cerca di mettere una pietra sopra a tutto quello che è successo. Fermati ogni tanto e cerca il relax.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Oggi a segnare il passo è proprio l’amore che mancherà della solita verve. Giornata che ti invita alla cautela con il denaro.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ti senti particolarmente stanco, nervoso. Evita gli scontri in famiglia e nei rapporti genitori figli. Piccole crisi d’amore, se c’è un ex che ancora ambisce al tuo cuore bando ai ricordi negativi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Le scelte che fai sono importanti, ora più che mai puoi farti valere, piccolo problema in casa. Datti da fare in amore, ma devi essere disponibile. E’difficile stare calmi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le battaglie saranno vinte ma non posso escludere che ci sia da parte tua una grande fatica nel fare tutto ciò che vuoi. Dispute con un ex, consulti con un legale.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Dovrai dimostrare la tua innocenza se qualcuno ti accuserà di non aver pagato qualcosa o di aver speso troppi soldi. Serata in sordina e poca voglia di socializzare. A questo punto devi solo stare attento a qualcuno che sta tentando di prendersi qualcosa di tuo…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata dalla tua parte! Forma fisica in grande recupero: fascino ed energia in più..

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata che in fondo ti strizza un po’ l’occhio. Queste sono giornate molto efficienti per i sentimenti e alle nuove conoscenze…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La giornata inizia per te in bellezza e in armonia. Progetti validi per chi ha un’attività in proprio, difficile sbagliare.

