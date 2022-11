Anche l’Università del Molise aderisce a ‘Una ciocca per tutte le donne dell’Iran’

CAMPOBASSO – L’università degli studi del Molise aderisce all’iniziativa “Una ciocca per tutte le donne dell’Iran”, promossa dall’amministrazione comunale di Campobasso in tutti i musei cittadini. Dal 24 al 30 novembre, dalle 10 alle 12, nel polo bibliotecario-museale dell’Unimol (ingresso biblioteca di ateneo, viale Manzoni, Campobasso) sarà allestita una teca per consentire a chiunque di offrire un gesto di solidarietà depositando una ciocca di capelli o lasciando sulle pagine di un quaderno un pensiero o una breve riflessione.

IL VALORE DEL GESTO

“Un gesto piccolo, simbolico – spiegano da Unimol – ma grande nel manifestare il deciso dissenso nei confronti di ogni violenza”.

L’iniziativa è a cura del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug) assieme al sistema museale Unimol. Le ciocche raccolte saranno, poi, consegnate all’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran.

