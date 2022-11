Acqua alta e alberi caduti in Friuli Venezia Giulia, allerta sulla costa anche per mercoledì

TRIESTE – L’acqua alta, le piogge intense e il vento forte hanno causato danni in varie zone del Friuli Venezia Giulia. Sono quasi 150 le richieste di soccorso, riconducibili al maltempo, che sono giunte tra le 8 e le 17 alle sale operative dei quattro comandi Vigili del fuoco della regione.

Limitate a tre le richieste per allagamenti nella zona di Grado in provincia di Gorizia, 35 gli interventi nell’Isontino, 25 nella zona di Pordenone e una quindicina quelli che hanno impegnato Vigili del fuoco del comando di Udine dove si segnala anche il danneggiamento del tetto di un capannone a Corno di Rosazzo (Udine), sempre in provincia di Udine.

A Trieste, dove le raffiche di Bora hanno superato i 100 chilometri all’ora, i pompieri sono stati impegnati su una cinquantina di interventi, tra alberi caduti o pericolanti, caduta intonaci, danni a finestre e tetti.

In mattinata l’onda di acqua alta ha sommerso il porticciolo di Grado, così come il ponte che collega la cittadina balneare alla vicina Aquileia. Al porticciolo di Duino (Trieste) la marea è uscita al Villaggio del Pescatore, ma è stata contenuta dalle barriere di protezione. A Muggia (Trieste) è stata chiusa al traffico la zona del porticciolo del Mandracchio, con la piazza principale della cittadina completamente allagata. A Trieste acqua ha ristagnato sulla carreggiata delle Rive.

Nuova allerta per acqua alta domani sulla costa

Sempre sulla costa la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta, dalle 6 del mattino di domani, per l’acqua alta. Nelle prime ore del mattino sarà probabile ancora vento da nord-est inizialmente sostenuto in quota e sulla costa, poi in decisa attenuazione. Tutti fenomeni che si potranno ripetere anche nel mattino di giovedì 24 novembre.

Tra i danni registrati in giornata, cantine allagate a Muggia; un albero caduto su fili elettrici e telefonici lungo la strada da Nimis a Cloz (Udine); allagamenti per sormonto dell’argine del fiume Isonzato in località Palazzato in comune di Fiumicello Villa Vicentina (Udine), dove la protezione civile ha provveduto al rialzo dell’argine con sacchi di sabbia lungo il canale Tiel che è esondato allagando la campagna circostante.

Sul campo sono stati attivati 83 volontari e 36 mezzi della Protezione civile dei Comuni interessati per interventi e monitoraggio sul territorio.

