Caro energia, in Basilicata le prime bollette con il gas gratis

POTENZA – Ai cittadini lucani sono arrivate le prime bollette del gas con lo sconto regionale. Lo fa sapere il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Sono oltre 100mila le domande protocollate per ottenere il contributo concesso dalla Regione grazie alla legge approvata in via definitiva il 23 agosto.

BARDI: “NOTIZIA STORICA PER LA NOSTRA REGIONE E SENZA PARAGONI IN EUROPA”

“Non ci credeva nessuno – commenta Bardi – ma lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto: stanno arrivando le prime bollette con la componente gas gratis. Si tratta di una notizia storica per la nostra regione ma è soprattutto un aiuto senza precedenti e senza paragoni in Europa che aiuterà tutte le famiglie lucane in questa fase di crisi dovuta alla guerra in Ucraina“. Il presidente ha poi ringraziato “i consiglieri regionali che hanno votato la legge, Apibas per il grande lavoro fatto e gli oltre 100mila lucani che hanno presentato l’autocertificazione. Insieme – ha concluso – tutto è possibile, anche sconfiggere i professionisti del lamento sempre e comunque”.

Il portale per richiedere il beneficio è attivo dal 28 ottobre. La richiesta può essere effettuata in ogni momento, senza alcuna scadenza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it