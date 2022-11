A Brindisi trovato un cadavere in un congelatore

BARI – Il cadavere di una 80enne è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi in un congelatore sistemato in una abitazione di contrada Seppunisi a Ceglie Messapica, nel Brindisino. Per il momento non è chiaro da quanto tempo sia lì il corpo.

IL FIGLIO SARÀ ASCOLTATO DAGLI INQUIRENTI

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno rintracciato il figlio della donna per ascoltarlo.

