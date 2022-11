Genova, per Natale torna il Luna Park più grande d’Europa. Sconti ai primi mille

GENOVA – I lavori di realizzazione del nuovo Waterfront non fermano i “baracconi”. Sabato 3 dicembre, puntuale come ogni vigilia di festività natalizie, torna in piazzale Kennedy il “Winter Park Genova”, il luna park mobile più grande d’Europa, con 130 attrazioni aperte per 37 giorni, fino a domenica 8 gennaio. Taglio del nastro tra due sabati alle 15, con fuochi d’artificio, truccabimbi, trampolieri e un blocchetto di buoni sconto da 100 euro per i primi mille visitatori.

“A causa dei lavori in corso in piazzale Kennedy- racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park- alcune attrazioni rischiavano di non trovare posto, ma grazie alle interlocuzioni con l’assessore Paola Bordilli e i responsabili dei lavori siamo riusciti a trovare una soluzione: tutte le 130 attrazioni sono confermate in piazzale Kennedy e la città di Genova può ospitare, anche nel 2022, il luna park mobile più grande d’Europa“.

Soddisfatta l’assessore al Commercio, Paola Bordilli: “E’ stato un percorso complesso, ma che ha fatto sentire tutti parte di una squadra che ha lavorato per il bene della città e di tutte le famiglie che operano all’interno del mondo dello spettacolo viaggiante. Il luna park, con le sue mille luci, le sue attrazioni, i giochi, la gioia è davvero diventato una tradizione del Natale genovese, un appuntamento al quale nessun genovese ha voglia di mancare e che vogliamo venga vissuto con continuità nella nostra città”.

Il Winter Park sarà aperto dalle 15 a mezzanotte nei giorni feriali e dalle 10.30 a mezzanotte nei festivi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it