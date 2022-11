Maltempo, tromba d’aria sul litorale laziale

ROMA – Il ciclone Poppea come previsto sta imperversando in tutta Italia. Da questa mattina il maltempo sta creando disagi nella Capitale, dove il Tevere è esondato, causando paura tra la popolazione. Su tutto il litorale del Lazio ci sono state forti raffiche di vento, con punte di 80-90 km orari. Colpito di nuovo il sud pontino: diversi alberi sono caduti tra Sabaudia e Terracina, sulla via Appia. A Salto di Fondi, sempre in provincia di Latina, c’è stata anche una tromba marina. Al momento non si segnalano danni.

