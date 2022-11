ROMA – “Sono stata a letto con due del GF VIP: Alberto e Giaele”, questa la dichiarazione bomba di Taylor Mega in radio alcuni giorni fa, che ha fatto sobbalzare sulla sedia Alfonso Signorini. Come non aspettarsi quindi una sua comparsa dentro la casa più chiacchierata d’Italia? Ed è esattamente ciò che è accaduto ieri sera.

TAVASSI CHIEDE LA MANO DI TAYLOR MEGA

Prima di entrare nelle questioni piccanti, il presentatore ha fatto una sorpresa ad Edoardo Tavassi, che si è ritrovato, incredulo, in giardino davanti a Taylor Mega: “Ospite bagnata ospite fortunata”, ha esordito l’ex gieffina con l’ombrello in mano. “È molto simpatico ed è anche un bel ragazzo”, ha dichiarato mentre Tavassi sgranava gli occhi ‘freezato’. Appena ha potuto parlare Edoardo si è inginocchiato chiedendo la mano di Taylor Mega: “È il prototipo della mia donna ideale”.

TAYLOR MEGA A GIALE: “SEI UN DIAMANTE, DEVI SPLENDERE”

Subito dopo Mega ha incontrato la miglior amica Giaele, con la quale ha avuto in passato anche qualche ‘incontro speciale’. “Sei stupenda, sei un diamante, non sei bigiotteria. devi splendere. Sei una fi.a pazzesca. Sei grande. Mi sei mancata”, ha detto l’ospite del Gf incoraggiando l’amica. Poi la conferma dei rumors su una loro vacanza a Capri. “Alfonso, Giaele girava nuda per casa. Allora ci siamo divertite“, ha ammesso Taylor. Punzecchiate da Signorini sulla presenza in quella vacanza anche del marito di Giaele (con la quale condivide un matrimonio aperto), le due amiche hanno lasciato intendere di aver avuto un ménage à trois.

ALBERTO: “SE TAYLOR MEGA ENTRA UNA SETTIMANA IO NON MI TRATTENGO”

Ma non è ancora finita per Taylor Mega, c’è ancora tempo per un ultimo ‘incontro piccante’. Signorini la mette in collegamento da remoto con Alberto, isolato in albergo perché risultato positivo al Covid. “Non ti stai dando al Gf come ti davi con me”, ha dichiarato Taylor punzecchiando il gieffino. “Me cacciano”, ha replicato lui. “Se Taylor Mega entra una settimana io non mi trattengo più”, ha aggiunto il vippone, che ha avuto il suo primo rapporto sessuale proprio con Mega, all’età di 28 anni.

