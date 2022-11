VIDEO | Gf Vip, Daniele attacca Edoardo: “Un amico come me non te lo meriti”

ROMA – Momenti di tensione dentro la casa del Grande Fratello Vip dopo la diretta di ieri sera. A Daniele Dal Moro non sono piaciute le parole di Edoardo Donnamaria.

Durante la puntata, lo speaker radiofonico ha commentato una esternazione di Dal Moro, che nei giorni scorsi aveva mostrato ammirazione per la coppia formata da Luca e Soraia. Donnamaria in diretta ha insinuato che il coinquilino non penserebbe lo stesso di lui e Antonella, esternazione che ha ferito non poco l’ex tronista di ‘Uomini e donne’.

“Io e te, siamo amici dal giorno uno, per te ho fatto di tutto- attacca Dal Moro subito dopo la diretta- Sembra che l’unica cosa che ti interessa sia Antonella, ma nella vita ci sono anche gli amici e le persone che ti vogliono bene”. Edoardo prova a spiegare le sue ragioni e il perché si sia sentito ferito dall’amico. In suo aiuto arriva anche Antonella, che prende le parti del fidanzato spiegando le sue buone intenzioni, ma non c’è nulla da fare. “Io sono rimasto veramente deluso, mi dispiace che non ci arrivi da solo. Un amico come me non te lo meriti“, sentenzia Dal Moro.

