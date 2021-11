IoSonoDiverso, la campagna di Cartoon Network arriva tra i banchi

ROMA – Il progetto di Cartoon Network (canale 607 di Sky) #IoSonoDiverso approda tra i banchi di scuola. A partire da oggi, 22 novembre, e fino a marzo 2022, in oltre 3000 scuole primarie italiane, verranno presentati dai docenti i materiali creati per la campagna, con lo scopo di realizzare in classe laboratori didattici per sensibilizzare gli alunni sul tema. #IoSonoDiverso School Edition diventa così un percorso educativo gratuito che celebra la bellezza della diversità, per raccontare ai bambini quanto sia importante essere orgogliosi della propria unicità e rispettosi di quella altrui. La scuola rappresenta infatti un contesto sociale dove emergono continuamente situazioni che richiedono confronto, ascolto e cura. #IoSonoDiverso School Edition ha quindi l’obiettivo di offrire agli alunni, attraverso strumenti coinvolgenti, la possibilità di esprimere la forza della propria diversità.



La bellezza di essere unici è stata raccontata attraverso le quattro clip di #IoSonoDiverso, animate dalle comic web star Sio e Fraffrog, che vedono come protagonisti quattro talent d’eccezione – Francesco Gabbani, Sara Gama, Andea Delogu e Cicciogamer – che hanno deciso di sostenere il progetto attraverso il proprio esempio personale di storia diversa con l’obiettivo di raccontare ai bambini e alle loro famiglie quanto sia importante comprendere che identità diverse possono fare la differenza. Insieme ai character degli show più amati di Cartoon Network, simboli dei valori di diversità quali Steven Universe, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball e Siamo Solo Orsi – i talent, in versione cartoon e doppiando il proprio personaggio, hanno affrontato uno dei temi portanti dei quattro video della campagna: diversità, pregiudizio, inclusione ed empatia e gentilezza. Attraverso i materiali prodotti per la campagna, insegnanti e bambini affronteranno durante i laboratori i seguenti temi: apprezzare le diversità, rielaborare il pregiudizio, saper includere gli altri e nutrire la gentilezza. All’interno di questo percorso educativo le classi coinvolte saranno invitate a creare un personaggio originale che rappresenti al meglio la diversità.



Cartoon Network sceglierà i 5 personaggi che avranno espresso con più forza e attinenza i valori del progetto e che permetteranno alla scuola di vincere un buono da 1.000 euro spendibile per materiali di didattica da utilizzare in classe. Portando la campagna #IoSonoDiverso nelle scuole, Cartoon Network intende far sì che i valori di inclusione e diversità – parte integrante del suo DNA e della storia – possano diventare il più possibile interattivi e coinvolgenti per il target.