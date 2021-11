VIDEO | Federazione italiana cuochi: “A Gustus espositori di grande qualità”

NAPOLI – “Il primo impatto a livello estetico è stato bellissimo per come la fiera si presenta e per la qualità degli espositori”. Così Rocco Pozzulo, presidente della Federazione italiana Cuochi, che sta partecipando a Napoli alla settima edizione di Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia.

Per Pozzulo la tre giorni alla Mostra d’Oltremare rappresenta “un bel momento, non solo per la ripartenza”, ma anche per la scelta di fare una fiera al Sud dove “non è facile, il merito va agli organizzatori che, date le numerose difficoltà, fanno una grande scommessa impegnando risorse umane ed economiche importanti”. “Ho voluto essere presente personalmente – sottolinea Roberto Lestani, presidente della Federazione internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria – perché ritengo che Gustus sia una fiera fondamentale sia per il Sud che per tutta l’Italia. Per la nostra prima partecipazione sono venuto qui anche perché in Campania e nelle zone limitrofe abbiamo molti associati ed è fondamentale venire a dare un impulso. A Napoli abbiamo portato – conclude – anche dei campioni del mondo di pasticceria”.

ASSESSORE CAMPANIA: “GUSTUS BEN ORGANIZZATA, QUI AZIENDE DI SUCCESSO“

“La Regione Campania vuole continuare a manifestare la sua vicinanza a tutti i produttori che finalmente, dopo un periodo di non presenza fisica dovuta al covid, hanno tanta voglia di incontrare i loro partner commerciali. Questa è una fiera ben organizzata e che vede la presenza di tante aziende agroalimentari campane di successo”. Così Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, in visita oggi a Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, in corso a Napoli dove ha incontrato il patron di Progecta, società organizzatrice dell’expo, Angioletto De Negri.