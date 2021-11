Sea Watch salva 107 migranti: “Ora 482 persone attendono un porto”

ROMA – “Stamattina Sea-Watch 4 ha soccorso 107 persone a bordo di un barcone di legno in pericolo. Fra loro anche un neonato di un giorno“. Lo comunica con un tweet la ong tedesca impegnata in operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale. “Sulla nostra nave ci sono adesso 482 persone che hanno bisogno di sbarcare al più presto in un porto sicuro“, aggiunge Sea Watch.