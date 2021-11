Sudan, il premier Hamdok torna alla guida del governo dopo il golpe militare

ROMA – “Soddisfazione” per l’accordo sottoscritto in Sudan tra il presidente del Consiglio sovrano Abdel Fatah Al-Burhan e il primo ministro Abdalla Hamdok è stata espressa oggi dall’Unione Africana. In una nota si definisce l’intesa “un passo importante per il ritorno dell’ordine costituzionale prefigurato dagli accordi di Khartoum del 19 agosto 2019 che delineano la transizione democratica e consensuale” nel Paese.

L’accordo prevede il ritorno di Hamdok alla guida del governo poche settimane dopo l’intervento dei militari, guidati da Al-Burhan, che lo avevano destituito il 25 ottobre. Da allora nella capitale Khartoum e in altre città del Sudan si erano tenute proteste di piazza e si erano verificati disordini. In scontri con i militari avevano perso la vita decine di dimostranti, che chiedevano il rispetto degli accordi e la liberazione di Hamdok, finito agli arresti.