ROMA – Un Suv rosso ha spezzato l’aria di festa a Waukesha, in Wisconsin. Nel corso di una parata che apre le celebrazioni per il Natale, un’auto di grossa cilindrata è piombata sulle strade della città che fa parte dell’area metropolitana di Milwaukee, travolgendo le persone presenti. La polizia non ha voluto diffondere un bilancio preciso dell’episodio, ma ci dovrebbero essere almeno cinque morti e quaranta feriti, tra cui anche bambini.

BREAKING: At least 2 people are dead and dozens injured as a red SUV plows through Waukesha Christmas parade in Wisconsin.



