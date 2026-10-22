Un’onda immensa di luci e persone: migliaia in piazza con la Lista studentesca a Belgrado

ROMA – Un’onda immensa di luci e persone che invade le strade di Belgrado: è un colpo d’occhio incredibile quello che arriva da Belgrado questa sera, dove è andato in scena l’ultimo grande raduno della Lista studentesca, il grande movimento civico partito dalle proteste popolari del 2024.

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I candidati e i sostenitori della Lista studentesca, sono partiti in una simbolica marcia partita domenica scorsa da diverse città del Paese, diretti a Belgrado, dove sono arrivati ieri sera in una grande atmosfera di festa. E quella di stasera è la grande festa prima delle elezioni (anticipate) che si terranno domenica 25 ottobre.