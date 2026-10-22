giovedì 22 Ottobre 2026

La Toscana darà 500 euro alle neomamme: “È diventata una questione politica”

L'annuncio è arrivato dal governatore Eugenio Giani, che vorrebbe far partire la misura da febbraio-marzo. In Toscana nascono appena 20 mila bimbi l'anno

di Carlandrea PoliData pubblicazione: 22-10-2026 ore 22:47Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 22:47

FIRENZE – In Toscana arriva una nuova misura di sostegno alla natalità. La Regione si prepara a varare un assegno una tantum di 500 euro per le donne che fanno figli. Lo farà in modo contestuale con risorse proprie e mediante i fondi europei Fse utilizzati specificamente per supportare le donne che lavorano. In tutto uno stanziamento di 10 milioni per il 2027 che confluirà nella prossima manovra di bilancio regionale. La novità viene annunciata dal presidente della Regione, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa sui dati Ars sul trend delle nascite. “La natalità non è più un fatto statistico, ma diventa un fatto politico- afferma Giani- ci deve essere almeno un equilibrio fra le persone che scompaiono e quelle che nascono. C’è stato un momento in cui si è confidato sui cittadini che vengono dall’estero, ma probabilmente venendo in Toscana prendono le nostre abitudini. E, quindi, la questione diventa politica su come sostenere un popolo”. Secondo i dati Istat la Toscana con circa 20.000 nuovi nati all’anno si colloca nella parte bassa della classifica delle nascite.

Di conseguenza, avverte Giani, “ritengo di dover lanciare una proposta, un progetto: voglio nella manovra di bilancio del 2027 arrivare a un complesso di risorse di 10 milioni. Con cinque milioni di parte corrente della Regione vogliamo sostenere le donne che fanno figli con un riconoscimento di 500 euro“. Al tempo stesso, “con cinque milioni di fondi europei andremo ad aiutare coloro che lavorano e, conseguentemente, intendiamo associare la misura a un profilo di superamento delle diseguaglianze per le donne”. Al fine di inquadrare la misura, Giani specifica parlando coi giornalisti: “Non lo chiamerei bonus, lo assocerei alle misure di welfare toscano che si associa alla misura degli asili nido gratis. Vorrei partire da febbraio, marzo dell’anno prossimo“.

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