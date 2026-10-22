Ucraina, Putin: “Pace possibile, ma garanzie per tutti. Non prepariamo la guerra all’Europa”

ROMA – “Penso che possiamo raggiungere un accordo. Siamo d’accordo su questo. Ma se qualcuno vuole diversamente, va bene, sarà diversamente”. E’ quanto ha detto il presidente Russo, Vladimir Putin, parlando alla stampa russa. “In ogni caso, porteremo a termine i nostri compiti e tutti gli obiettivi dell’’operazione militare speciale’ saranno raggiunti“, assicura Putin, sottolineando come, in caso di accordo, le garanzie di sicurezza devono valere per tutti i Paesi.

“Per quanto riguarda i nostri negoziati con i rappresentanti dell’amministrazione statunitense, sì, abbiamo concordato che siamo pronti a riprendere le nostre consultazioni trilaterali“, ha ribadito il leader russo, commentando il recente incontro con l’inviato speciale del presidente americano Steve Witkoff. “Il territorio a cui Zelensky, a quanto si dice, accetterebbe di rinunciare non è loro: è il territorio della Russia storica”, ha puntualizzato, in ogni caso, Putin.

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“NON PREPARIAMO LA GUERRA ALL’EUROPA”

“È evidente che i Paesi europei non vogliono entrare in guerra con la Russia. E noi non vogliamo entrare in guerra con loro“. Lo ha detto questa sera il presidente russo, Vladimi Putin, in un’intervista rilanciata sui propri canali social da RT. “Il continuo allarmismo dell’Europa sulla necessità di prepararsi a una ‘guerra’ con la Russia è una sorta di schizofrenia politica”, ha osservato Putin, che facendo riferimento ai colloqui con Steve Witkoff, ha riferito che l’inviato americano gli ha detto che “dovremo parlare anche dell’architettura di sicurezza europea”. Cosa, sulla quale, “nel complesso, sono d’accordo anch’io. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni”.