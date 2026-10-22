Trump ha chiamato Musk per revoca limiti Starlink: lo racconta il Wall Street Journal

ROMA – Donald Trump ha telefonato a Elon Musk chiedendogli di rimuovere le restrizioni imposte a Starshield, versione militare di Starlink utilizzata in Ucraina: lo ha riferito il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi.

In un servizio pubblicato sulla sua edizione online, il quotidiano ha ricordato che il servizio per Kiev era stato limitato dal miliardario alla guida di SpaceX.

Secondo il Wall Street Journal, Starshield ha ripreso a funzionare in modo più regolare poco dopo la loro conversazione, che è avvenuta ieri.