giovedì 22 Ottobre 2026

Giorgia Meloni da record sui social in 4 anni di governo: 69,5 mln di like su Fb e 2,3 mln di commenti su X

In quattro anni, i social di Giorgia Meloni sono andati crescendo tra follower e interazioni: i dati di Arcadia

di Marcella PirettiData pubblicazione: 22-10-2026 ore 21:11Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 21:19

ROMA – Giorgia Meloni da record: 2,2 miliardi di visualizzazioni su Instagram, quasi un miliardo su Tik Tok, 69,5 milioni di ‘Mi piace’ su Facebook e 2,3 milioni di commenti di X. Sono questi i numeri da record, sui social, totalizzati dalla premier Giorgia Meloni in 4 anni di governo, dal 22 ottobre 2022 al 22 ottobre 2026. I dati sono contenuti in un’infografica dell’agenzia di comunicazione Arcadia Social Listening, “perché i like con le visualizzazioni in un periodo lungo raccontano perfettamente la tenuta della credibilità politica delle leadership”.

Questi i numeri: su Instagram Meloni ottiene un engagement del 3,2% (con 2,2 miliardi di visualizzazioni); su Facebook la premier ha registrato di 69,5 milioni di like (con 4,9 milioni di nuovi follower); su Tik Tok l’interazione è al 2,89% (e le visualizzazioni 937 milioni) e infine su X i post sono stati 2617 (con 2.371.175 commenti.

Leggi anche

Manovra, il governo punta ad approvarla la prossima settimana

di Redazione

Lollobrigida: “70 milioni di euro per Agricoltura e Pesca”, il pacchetto di aiuti contro il caro carburante

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia