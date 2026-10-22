Giorgia Meloni da record sui social in 4 anni di governo: 69,5 mln di like su Fb e 2,3 mln di commenti su X

ROMA – Giorgia Meloni da record: 2,2 miliardi di visualizzazioni su Instagram, quasi un miliardo su Tik Tok, 69,5 milioni di ‘Mi piace’ su Facebook e 2,3 milioni di commenti di X. Sono questi i numeri da record, sui social, totalizzati dalla premier Giorgia Meloni in 4 anni di governo, dal 22 ottobre 2022 al 22 ottobre 2026. I dati sono contenuti in un’infografica dell’agenzia di comunicazione Arcadia Social Listening, “perché i like con le visualizzazioni in un periodo lungo raccontano perfettamente la tenuta della credibilità politica delle leadership”.

Questi i numeri: su Instagram Meloni ottiene un engagement del 3,2% (con 2,2 miliardi di visualizzazioni); su Facebook la premier ha registrato di 69,5 milioni di like (con 4,9 milioni di nuovi follower); su Tik Tok l’interazione è al 2,89% (e le visualizzazioni 937 milioni) e infine su X i post sono stati 2617 (con 2.371.175 commenti.