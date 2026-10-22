giovedì 22 Ottobre 2026

Manovra, il governo punta ad approvarla la prossima settimana

Ampio spazio ai giovani, con la possibilità di misure dedicate a loro nella manovra: ecco cosa è emerso dal vertice di maggioranza sulla legge di bilancio

Data pubblicazione: 22-10-2026 ore 20:43Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 20:43

ROMA – Prosegue il confronto tra le forze di maggioranza sulla definizione della Legge di Bilancio 2027. Come fanno sapere fonti di maggioranza, nel corso di un nuovo vertice a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi hanno fatto il punto sulle misure prioritarie e sulle risorse disponibili, con l’obiettivo di “arrivare a una sintesi e procedere all’approvazione in Consiglio dei ministri la prossima settimana“, compatibilmente con l’avanzamento degli approfondimenti tecnici e del confronto con le istituzioni europee sui margini di flessibilità.
Al centro del confronto, la concentrazione delle risorse sulle principali priorità economiche e sociali, con particolare attenzione alle famiglie, al ceto medio, ai giovani e agli anziani, al potenziamento del sistema sanitario e al contenimento dei costi dell’energia per cittadini e imprese.
Ampio spazio, viene riferito, è stato dedicato ai giovani e alle loro prospettive, con un confronto sulle possibili misure a loro favore. Le forze di maggioranza confermano “l’impegno a proseguire il lavoro in modo coordinato” per definire gli ultimi dettagli della manovra, individuando “soluzioni condivise a sostegno della crescita economica e nel rispetto della stabilità finanziaria dell’Italia”.

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