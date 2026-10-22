Sono 5 le attiviste italiane fermate in Cisgiordania, Farnesina: “Chiesto rilascio immediato”

ROMA – Secondo fonti della Farnesina, il Ministero degli Esteri israeliano questa sera ha comunicato al Consolato d’Italia a Gerusalemme che sono 5 (e non 4) le cittadine italiane fermate oggi in Cisgiordania assieme ad altri attivisti internazionali. La polizia israeliana ne aveva comunicato in serata l’espulsione dal paese e anche a Roma le autorità israeliane hanno riferito che potrebbero essere rilasciate ed espulse presto, “ma senza dare garanzie“. Il Consolato ha chiesto con insistenza di potere contattare e incontrare le connazionali, alle quali sono stati sequestrati i telefoni cellulari.

Le connazionali, fanno sapere dal ministero degli Esteri, sono ancora presso la stazione di polizia di Kiryat Arba, dove sarebbero state “sottoposte ad interrogatorio dopo essere state fermate. Le attiviste erano impegnate in una azione di protezione di agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive”.

L’ambasciata e il Consolato italiani hanno chiesto il rilascio immediato, “anche per la mancanza di chiarezza sulle condizioni della loro detenzione”.

Le attiviste sono state fermate dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nel villaggio di Al-Bweib, a sud di Hebron, in Cisgiordania, mentre accompagnavano agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Erano insieme ad altri attivisti internazionali. Non appena informati dell’accaduto, l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme hanno chiesto chiarimenti urgenti alle autorità israeliane sulle circostanze del fermo e sulla situazione delle connazionali.

ISRAELE: “11 FERMATI, HANNO VIOLATO LA LEGGE. STANNO PER ESSERE ESPULSI”

“Gli attivisti stranieri fermati sono in procinto di essere espulsi immediatamente da Israele”: lo dice una nota della Polizia israeliana sul caso degli attivisti fermati a su di Hebron. Tra loro ci dovrebbero essere le quattro attiviste italiane fermate a sud di Hebron. “Hanno violato la legge e si sono nascosti dietro la

raccolta delle olive. Sono entrati senza coordinamento in una zona militare chiusa, rifiutando gli ordini dell’Idf: la polizia ha fermato 11 attivisti stranieri e un palestinese a Hebron”, dice il comunicato. “Alcuni di loro sono coinvolti nella promozione del terrorismo, l’esaltazione di attentatori e in attività di organizzazioni ostili a Israele”.