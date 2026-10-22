giovedì 22 Ottobre 2026

Premio ‘Lombardia’ allo scienziato inglese Ewan Birney che con l’AI predice le malattie

Birney ha vinto il ‘Nobel lombardo’ da un milione di euro per le sue ricerche in biologia, genomica e intelligenza artificiale

di Marco SacchettiData pubblicazione: 22-10-2026 ore 19:33Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 19:33

MILANO – Ha trasformato “enormi flussi di dati biologici e clinici in modelli predittivi applicabili alle malattie umane”. E’ questa l’idea del bioinformatico inglese Ewan Birney, direttore dell’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL) che ha fruttato allo scienziato il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ 2026 sul tema ‘Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data’. Birney ha vinto il ‘Nobel lombardo’ da un milione di euro per il suo contributo innovativo alla biologia computazionale, alla genomica e alla medicina predittiva basata sull’intelligenza artificiale.
In particolare, è stato premiato il contributo di Birney all’applicazione dell’intelligenza artificiale all’epidemiologia: è stato uno degli autori senior dell’articolo scientifico che ha presentato DELPHI, il primo modello di IA su larga scala progettato per elaborare in modo coerente dati relativi a eventi riguardanti la salute umana, tenendo conto degli effetti variabili nel tempo, a partire da più di 1.000 categorie diagnostiche.
L’annuncio arriva dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, che hanno ricevuto a Palazzo Lombardia alcuni componenti della Giuria internazionale.
“Siamo orgogliosi- ha dichiarato il presidente Attilio Fontana- di assegnare il ‘Nobel lombardo’ al professor Ewan Birney, una figura pionieristica che ha saputo rivoluzionare l’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei big data alla medicina predittiva. Questo premio non rappresenta soltanto un prestigioso riconoscimento alla carriera di uno scienziato di fama mondiale, ma è anche un volano concreto per la nostra attrattività e competitività scientifica: il 70% del contributo finanzierà infatti un progetto di ricerca traslazionale applicato alle malattie cardiovascolari condotto in sinergia con i nostri centri d’eccellenza”.
“Il Premio ‘Lombardia è Ricerca’- ha affermato il professor Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS e direttore Programma Senologia IEO- riconosce il valore di una ricerca capace di trasformare l’innovazione scientifica in nuove opportunità per la salute delle persone”.

Leggi anche

Gardaland Halloween party: svelata la line-up completa della notte più attesa dell’anno

di Redazione

Milano-Cortina 2026, il 72% degli italiani valuta favorevolmente l’organizzazione complessiva

di Francesco Demofonti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia