Se l’economia internazionale diventa un campo di battaglia: il nuovo libro di Fabio Cintoli

ROMA – È stato presentato oggi, alla Luiss di Roma, il libro di Fabio Cintioli, professore ordinario presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), dal titolo ‘Disordine globale e nuova costituzione economica. Sicurezza economica e futuro dell’antitrust‘, pubblicato da Rubbettino: un’analisi sull’economia internazionale, diventata “un campo di battaglia”, e una riflessione sugli equilibri tra politica, sicurezza e concorrenza, e sul futuro dell’antitrust.

Per l’autore il libro “è dedicato a riflettere su alcuni temi cruciali dei rapporti economico-sociali. Quindi, parla di costituzione economica, di cosa deve fare lo Stato, cosa devono fare le imprese, che rapporti ci sono tra Stato, imprese e cittadino, ma lo fa con riferimento a un’epoca che è quella del disordine globale, della conflittualità. Si parte da una considerazione: le imprese sono diventate strumento di un conflitto e l’economia globale è diventata un campo di battaglia. Per i giuristi significa prendere atto che quel modello di costituzione economica che era stato elaborato in Europa e in Italia, dopo la caduta del muro, nei primi anni ’90, negli anni in cui si pensava che fosse finita la storia, è un modello da ripensare completamente. Oggi- spiega Cintioli- siamo in uno scenario nel quale la crisi è dirompente. Quindi il libro si rivolge anche ai giuristi affinché ci sia una maggiore consapevolezza su questi temi, perché quel che accade è che determinati concetti e determinati modi di concepire le regole, coniati in quell’epoca, vengono ancora oggi proposti dalle Corti, dalle autorità, dagli interpreti del diritto. E invece bisogna pensare in maniera diversa, favorire la creazione di campioni europei, avere il coraggio di accettare l’idea che la politica industriale europea e nazionale debba avere un posto ben più rilevante di quello che si pensava potesse avere negli anni ’90 dello scorso secolo”.

Cintioli spiega anche che questi temi sono molto attuali: “Pensiamo a quello che sta accadendo, il problema dei costi all’approvvigionamento energetico, che induce gli autotrasportatori ad attivare le proteste che stiamo registrando in queste ore e i problemi dell’energia. Cosa è successo per decenni? Si è puntato sul creare un mercato della vendita dell’energia e del gas con una pluralità di operatori. Va benissimo garantire la concorrenza del mercato nazionale, ma è mancata la politica industriale che avrebbe dovuto preoccuparsi – non adesso ma direi da qualche decennio – dell’approvvigionamento dell’energia fuori dai confini dello Stato e anche da stati sovrani diversi dal nostro ed extraeuropei”.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme.

Nel suo intervento Mantovano ha dichiarato che “l’Italia si fa trovare pronta quando, in coerenza con quel principio di sussidiarietà su cui deve fondarsi ogni comunità, l’Europa fa l’Europa. E l’Europa fa l’Europa quando rende disponibili occasioni che nessuno Stato nazionale sarebbe in grado di darsi da sé. L’approccio delle Istituzioni Europee talora suscita perplessità, soprattutto quando esse tentano di affrontare le nuove sfide, soprattutto quelle legate alla sicurezza, in particolare quella economica, sostituendosi agli Stati membri in ambiti che a trattati vigenti rientrano nella competenza di questi ultimi, spesso generando effetti opposti rispetto agli obiettivi perseguiti”.