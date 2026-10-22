giovedì 22 Ottobre 2026

Trump: “L’Iran sta facendo salire il prezzo del petrolio per il voto di Midterm”

"Continuano a uccidere i manifestanti e si inventano falsi attacchi e mine": Trump contro l'Iran che, dice, "non potrà mai possedere un'arma nucleare"

di Alessandra FabbrettiData pubblicazione: 22-10-2026 ore 18:47Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 18:47

ROMA – “L’Iran sta facendo tutto il possibile per far salire il prezzo del petrolio in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Arrivano persino a inventarsi falsi attacchi, mine e quant’altro, dato che oggi attraverso lo Stretto di Hormuz transita più petrolio di quanto ne passasse prima ancora dell’inizio del conflitto. Continuano a uccidere i manifestanti e chiunque altro si trovi sul loro cammino. Si tratta di un regime davvero malvagio”: lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che scrive ancora: “In meno di sette mesi, 75mila manifestanti sono stati uccisi”, quindi l’affondo contro il Partito Democratico, che secondo il presidente “sembra non curarsene affatto. L’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare, e non ne avrà mai una“, conclude.

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