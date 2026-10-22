Terremoto in Tibet, il racconto del testimone: “Il computer tremava, poi ci siamo precipitati in strada”

ROMA – Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione autonoma del Tibet, nella Cina occidentale, intorno alle 22.30 ora locale (le 16.30 in Italia). Lo fa sapere l’agenzia United States Geological Survey (Usgs), secondo cui l’epicentro si è registrato 183 chilometri a est-nord-est della città di Nagqu, L’entità dei danni non risulta ancora chiara. L’agenzia statale cinese Xinhua riferisce che il terremoto è stato “fortemente avvertito” nell’intera contea di Baqing, causando “interruzioni di corrente e disservizi alle comunicazioni“, aggiungendo che “finora non sono state segnalate vittime”. Crescono intanto i timori per il bilancio del sisma, che si è verificato con estrema intensità, e sui cui ancora non ci sono informazioni a distanza di quasi tre ore.

La stessa agenzia continua riferendo che l’epicentro, a 10 chilometri di profondità, ha interessato la cittadina rurale di Maru, nella contea di Baqing, che secondo dati ufficiali dovrebbero contare poco meno di 7mila abitanti. Si trova inoltre a circa 70 chilometri dal capoluogo.

Xinhua cita Lawang Dabu, vicecapo della cittadina di Maru, ha riferito che l’edificio del Comune “ha riportato crepe nei muri” mentre alcuni palazzi “sono crollati”. La testata assicura che “la situazione in ogni villaggio e comunità è attualmente oggetto di indagine”.

Sisma avvertito inoltre nella città di Changdu, in Tibet. Si legge ancora: “Gli abitanti dei grattacieli nelle contee più vicine all’epicentro, come Bianba e Dingqing, sono stati evacuati all’aperto. Le scuole hanno organizzato raduni per gli studenti nei cortili. Finora non sono pervenuti danni a cose o vittime“. Predisposta una squadra di soccorso professionale di 80 persone a Changdu per ricercare e aiutare i residenti anche nelle contee di Dingqing, Luolong e Bianba.

Infine, la scossa è stata percepita anche nel distretto di Bayi, nella città di Nyingchi, “con lievi scosse percepite nelle contee di Medog, Milin e Lang”.

IL RACCONTO DEL TESTIMONE

“Il computer ha cominciato a tremare e, prima che potessi reagire, ho sentito tremare tutto l’edificio. Ha tremato tre volte in soli quattro o cinque secondi”: è la testimonianza raccolta dalla testata Tide News e rilanciata dai media cinesi di uno dei sopravvissuti del sisma di magnitudo 7.0, che in serata ha colpito la città di Nagqu, nella contea tibetana di Baqing. L’uomo, identificato come signor Wang, era in ufficio per fare degli straordinari quando la terra ha iniziato a tremare in azienda quando si è verificato il terremoto, che ha definito “come il più forte” degli ultimi dieci anni.

Il testimone continua: “La scossa non si era ancora fermata quando ho sentito che il mio collega dell’ufficio stava correndo nei corridoi, gridando alle persone di evacuare l’edificio”. Così, in poco tempo, “ci siamo precipitati fuori, chi verso le auto per mettersi in salvo, mentre altri si sono diretti verso aree aperte all’esterno”. Sentiti poi amici e colleghi dopo la scossa, uno ha riferito di “avere delle crepe in casa” e ha concluso: “Devo andare ad aiutare adesso”.

Sentito sempre da Tide News, il proprietario di un supermercato nella cittadina di Maru, che si trovava nella struttura al momento del sisma, ha riferito che “Le luci crepitavano e scoppiettavano, ma per fortuna non sono cadute“. Anche lui ha salutato i giornalisti spiegando di dover “chiedere nella chat di gruppo se qualcuno ha bisogno di aiuto o dove reperire i rifornimenti”.

Il Tibet Daily conferma che tutte e 10 le municipalità della contea di Baqing hanno avvertito le scosse di terremoto, con le più forti registrate nelle municipalità di Maru e Gangqie, le più vicine all’epicentro. Al momento non si ha una stima esatta né delle eventuali vittime né dei danni, né da parte delle autorità di Pechino né della Provincia autonoma del Tibet. La testata fa sapere per il momento di due feriti a Gangqie, già trasportati in ospedale.