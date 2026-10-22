Borsa Milano giù con il petrolio e i timori sull’AI: Ftse Mib cede il 2,54%

ROMA – Seduta in profondo rosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib conclude le contrattazioni in netto calo, cedendo il 2,54% a quota 48.383 punti. Come sottolinea Milano Finanza, a determinare la pesante battuta d’arresto è un mix di tensioni geopolitiche e timori tecnologici: da un lato la recrudescenza della crisi in Medio Oriente – inasprita dall’attacco a un giacimento petrolifero in Arabia Saudita che alimenta la paura di interruzioni nelle forniture e di una risalita dell’inflazione –, dall’altro lo scetticismo del mercato sulla reale capacità degli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale di generare ritorni adeguati.

Pioggia di vendite sul listino milanese, dove si registrano forti ribassi sia sui titoli tecnologici sia sui bancari. Come evidenzia Milano Finanza, le perdite più consistenti colpiscono Technoprobe (-7,63%), Prysmian (-7,61%) e Stm (-4,98%). Sotto pressione l’intero comparto bancario: Unicredit cede il 4,73%, B.Mps il 4,36%, Banco Bpm il 4,18%, Intesa Sanpaolo il 3,81% e Bper il 3,33%. In decisa controtendenza Moncler (+2,61%), premiata dai risultati dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno