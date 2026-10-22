A Marsiglia, Lione e Montpellier sabato vietate tutte le manifestazioni. Chiusi tre musei a Parigi: Louvre, Picasso e d’Orsay

di Marcella Piretti e Vincenzo Giardina

ROMA – Dopo i gravissimi disordini dello scorso weekend, la Francia si prepara ad un altro weekend di fuoco. E cerca di prevenire nuove violenze con divieti e chiusure preventive. Nella giornata di sabato 24 ottobre tutte le manifestazioni sono vietate a Marsiglia, Lione e nell’intero dipartimento delle Bocche del Rodano. Lo ha deciso la Prefettura del Rodano, come riferito dall’agenzia di stampa France Presse. Stessa decisione per la città di Lione e per quella di Montpellier.

LA FRANCIA CHIUDE I MUSEI

Il ministero ha annunciato la chiusura, nella giornata di sabato, di tre dei più grandi musei di Parigi: il Museo del Louvre, il musero d’Orsay e il museo Picasso.

A MARSIGLIA DIVIETI E COPRIFUOCO

A Marsiglia saranno dunque interdette tutte le manifestazioni, anche quelle già autorizzate. Sarà previsto anche un coprifuoco generalizzato a partire dalle 23, maggiorenni compresi. Tutti i trasporti pubblici saranno inoltre sospesi dalle 5 di sabato alle 5 di domenica. La città di Marsiglia è la seconda più popolosa della Francia.

VIETATE MANIFESTAZIONI A MONTPELLIER

Divieto di manifestare a Montpellier: lo ha stabilito la prefettura dell’Hérault chiarendo che il provvedimento riguarderà “perimetro allargato” del centro città, che comprenderà anche l’area della stazione Saint-Roch e di Place de la Comédie.

Nella nota, stando ai media francesi, la prefettura ha spiegato che la misura si è resa necessaria dopo “L’ondata di violenza del 17 ottobre, che ha portato al saccheggio di esercizi commerciali e all’attacco di edifici pubblici in quest’area”. Inoltre, verrà dispiegato anche un “imponente dispositivo di sicurezza“, come scrive Le Monde, mentre la circolazione dei tram sarà sospesa per tutta la giornata.

Scatta, infine, anche il coprifuoco per i minori nelle serate di venerdì e sabato.

“EVIDENTI RAGIONI DI SICUREZZA”

La Prefettura del Rodano ha parlato di “evidenti ragioni di sicurezza e di disponibilità delle forze

dell’ordine”. In un comunicato si richiamano i “saccheggi, i danneggiamenti e gli atti di vandalismo” che si sono verificati lo scorso fine settimana.

MACRON IN VISITA ALLE FORZE DELL’ORDINE

Il presidente francese Emmanuel Macron effettuerà domani una visita ”alle forze dell’ordine”, dopo un il weekend di violenze in Francia e alla vigilia di nuove annunciate manifestazioni. Nella giornata di domani Macron parteciperà anche a un consiglio di Difesa per fare il punto sui mezzi di sicurezza dispiegati per la

giornata di sabato 24 ottobre per cui si temono nuovi disordini.