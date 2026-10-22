Donna di 56 anni ha un infarto e muore nella casa di riposo dove lavora: infermiera indagata a Pordenone

di Nicola Santini

PORDENONE – Aveva accusato un malessere che le aveva fatto temere un infarto e si era rivolta all’infermiera in servizio nella struttura dove lavorava. Poche ore dopo è morta. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti di una donna di 54 anni, residente a Rivignano Teor, in provincia di Udine, per fare luce sulla morte di Rodica Gram, operatrice sociosanitaria di 56 anni deceduta domenica 18 ottobre nella casa di riposo Ida Zuzzi di San Michele al Tagliamento, nel Veneziano.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna avrebbe manifestato un dolore ai denti irradiato al petto, accompagnato dalla sensazione di avere un nodo alla gola. Sintomi che l’avevano preoccupata al punto da chiedere aiuto alla collega infermiera, alla quale avrebbe espresso il timore di essere colpita da un infarto. Al centro dell’inchiesta c’è proprio la gestione di quella richiesta di assistenza. L’infermiera, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe omesso di avvisare tempestivamente un medico o di richiedere l’intervento del servizio di emergenza sanitaria. Una circostanza sulla quale gli inquirenti intendono fare chiarezza, verificando anche se un intervento più rapido avrebbe potuto modificare l’esito della vicenda.

Quando le condizioni dell’operatrice sono precipitate, le colleghe hanno tentato di rianimarla, utilizzando anche il defibrillatore presente nella struttura, mentre venivano attivati i soccorsi. I tentativi di salvarle la vita si sono rivelati inutili.

Per stabilire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia, prevista lunedì 26 ottobre all’ospedale di Portogruaro. Tra i consulenti nominati dal pubblico ministero figura anche un cardiologo, chiamato a contribuire alla valutazione degli aspetti clinici della vicenda.

L’accertamento medico-legale dovrà chiarire se la morte sia riconducibile a un evento cardiaco acuto e se esista un rapporto causale tra l’eventuale ritardo nell’attivazione dei soccorsi e il decesso. L’iscrizione dell’infermiera nel registro degli indagati rappresenta, allo stato attuale, un passaggio dell’indagine e implica alcun accertamento definitivo di colpevolezza.

La morte di Rodica Gram ha suscitato particolare commozione anche per una circostanza familiare. La donna era diventata nonna appena dieci giorni prima della tragedia. Una gioia recentissima, interrotta da una morte improvvisa sulla quale sarà ora la magistratura a cercare risposte.