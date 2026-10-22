Lutto per i Negramaro: è morto improvvisamente Antonio Boccuni, storico bodyguard della band

ROMA – Lutto per i Negramaro. Lo storico bodyguard della band salentina, Antonio Boccuni, è morto ieri improvvisamente, sembrerebbe a causa di un infarto. Ad annunciarlo è stato proprio il gruppo sui social: “Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi”.

Cinquantasette anni, originario di Genova, Boccuni seguiva la band sin dagli esordi ed era molto conosciuto dai fan dei Negramaro e da molti artisti. Sotto il post di saluto dei Negramaro, numerosi sono stati i commenti di cantanti e non solo, che lo conoscevano come Giorgia, Emma, Ermal Meta e Lorenzo Jovanotti, solo per citarne alcuni. “Io non ho più la mia ombra più dolce…Addio Antonio mio!”, ha scritto il frontman Giuliano Sangiorgi sui social.

Sangiorgi ha poi condiviso con i fan un altro post, in cui ha raccontato gli attimi in cui, inconsapevolmente, stava perdendo il suo amico: “Questo è il momento in cui è morto Antonio. Assurdo. Un arcobaleno in un angolo piccolo del cielo e io che urlo ai bambini: ‘Venite a vedere! C’è l’arcobaleno!’. Un pezzo piccolo dalla nostra terrazza, dove Antonio amava sempre stare quando veniva da noi. Tutto è accaduto mentre aspettavo che mi richiamasse, dopo vari tentativi che avevo fatto io, sperando che mi rispondesse (come sempre) e non lo faceva. ‘Strano’, ho pensato. E intanto ci ha salutato così e io lo capisco solo adesso. Ciao ‘Antono’, come ti chiamava Stella da piccola, piccola. Oppure preferisci “Uouo” come farfugliava Michy a soli 10 mesi? Ora chi lo dice ai miei bambini che quell’arcobaleno eri tu? Stavolta non posso chiederti di affrontare anche questo per me. Mi tocca e dovrò imparare a camminare di nuovo, da solo. Addio, amico mio. Con te va via un po’ di noi tutti”.