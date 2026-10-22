Si apre domani a Napoli la diciottesima edizione di Pharmexpo

NAPOLI – Al via domani la diciottesima edizione di Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica che torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domenica 25 ottobre (ingresso da viale Kennedy, 52). Nei padiglioni 5-6 del polo fieristico di Fuorigrotta prenderà vita la farmacia più grande d’Italia con i suoi 8mila mq di area espositiva.

Il saluto inaugurale è in programma domani, venerdì 23 ottobre, alle 11:30 (sala Capri, padiglione 5). Saranno presenti: Alfredo Procaccini, vicepresidente vicario Federfarma; Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente Ordine dei Farmacisti di Napoli; Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli; Antonio Garofalo, rettore dell’università Parthenope di Napoli.

L’unica manifestazione b2b del Centro-Sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende è organizzata da Progecta, protagonista a Napoli del settore fieristico con cinque manifestazioni specializzate: oltre a Pharmexpo, Bmt per il turismo, Gustus per l’agroalimentare, Arkeda per architettura, edilizia, design, arredo, e Lts per logistica, trasporti, servizi.