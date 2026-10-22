Geppi Cucciari torna con ‘Splendida Cornice’: tra gli ospiti il Premio Nobel Navi Pillay e Rick Astley

ROMA – Geppi Cucciari riapre le porte di “Splendida Cornice”, lo show targato Rai Cultura in onda stasera alle 21.20 su Rai3. La nuova stagione si inaugura con due ospiti d’eccezione: in collegamento da L’Aia ci sarà Navanethem ‘Navi’ Pillay, celebre giurista sudafricana, già Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e fresca vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2026. In studio, invece, la musica di Rick Astley, icona pop che duetterà con la conduttrice sulle note dell’intramontabile hit “Never Gonna Give You Up”, brano che dal 1987 continua a conquistare generazioni di ascoltatori, diventato nel tempo anche un fenomeno della cultura digitale.

Il ritorno in onda è anche una festa all’insegna del ‘Rai 3 pride’, richiamato già dalla sigla, una rilettura di ‘Chissà se va’ che diventa ‘Chissà se c’è Raitre’. A celebrarlo in studio Carlo Lucarelli, tornato su Rai 3 con ‘Misteri dimenticati – Blu Notte’, Massimo Gramellini, che presenterà il suo nuovo libro “Beato il popolo che ha bisogno di eroi”, il conduttore Alessandro Greco, Roberta Petrelluzzi, storico volto di “Un giorno in pretura”, e alla Lampada di Splendida Cornice lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. In collegamento anche, dal Castello di Amboise, in Francia, Nicolas Ballario, con il suo libro “Come un cavallo appeso al soffitto”.

Nel corso della serata, spazio anche alla danza con Maria Celeste Losa, ballerina del Teatro alla Scala, protagonista, accompagnata al violino da Maria Press, di una performance in omaggio ai desaparecidos argentini. Come da tradizione, il pubblico in studio sarà protagonista, chiamato a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa “scortese” Ilaria Albano. A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.