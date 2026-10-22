Svolta alla ‘festa della mortadella’ di Bologna: arrivano taglieri e ragù vegani

BOLOGNA – Centocinquant’anni di storia, un patrimonio di sapori conosciuto in tutto il mondo e una città che si ritrova attorno alle proprie tradizioni. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, le porte di Palazzo Re Enzo a Bologna si aprono a “La Città dei Salsamentari”, il festival che celebra l’anima gastronomica di Bologna e rende omaggio ai 150 anni della Mutua Salsamentari, fondata nel 1876. I protagonisti assoluti, di nuovo, saranno i pilastri della tradizione, quindi mortadella e ragù, ma da quest’anno, nell’ambito di un festival tutto cashless, senza contanti, con app dedicata e Qr Code, c’è una novità inaspettata: arriva il menù vegetariano, con veri e propri ragù o taglieri vegani.

L’idea degli addetti ai lavori è che “la tradizione, per restare viva, deve saper dialogare anche con nuove sensibilità”. Arrivano quindi “interpretazioni” pensate per accogliere gusti, abitudini e scelte alimentari differenti, cercando di richiamare, per quanto possibile, aromi e gusti del cibo protagonista in chiave ‘veg’. “La tradizione non è qualcosa di immobile, ma un patrimonio vivo, capace di evolversi senza perdere la propria identità. È questo lo spirito che da 150 anni accompagna i Salsamentari: custodire le radici guardando al futuro. Con il Festival del Ragù alla Bolognese- spiega Mirco Montebugnoli, di Mutua Salsamentari e Festival del Ragù alla Bolognese- vogliamo continuare su questa strada, affiancando alla ricetta tradizionale, per la prima volta, anche il ragù vegano. Un modo per accogliere nuove sensibilità e dimostrare che innovare significa anche dare nuova vita alla tradizione”.

Mentre anche l’assessore comunale all’Agricoltura, Daniele Ara, sposa un’iniziativa che tiene insieme “tradizione, innovazione, inclusione”, certifica la nuova proposta Davide Simoni, dell’omonima salumeria del Quadrilatero, presidente della Società di Mutuo Soccorso tra Salsamentari: “Compiamo centocinquant’anni, ma guardiamo al presente e al futuro. A 365 anni dal ‘bando delle mortadelle’, la tradizione bolognese legata al sale, per salumi e gastronomia, celebra l’incontro col vegano dentro al tagliere, colorato, come simbolo di convivialità e inclusione. Anche nei nostri locali parliamo da oltre una decina d’anni di vegetariano e intolleranze, del resto”. Condivide Andrea Righi, dirigente di FelsineoVeg che col marchio Mopur si occupa concretamente della sezione ‘veg’ al festival: “Vogliamo aggiungere un posto a tavola, per andare incontro a nuove esigenze e nuovi consumatori. Il ragù vegetale è un nostro prodotto a base di lenticchie rosse di origine toscana, coltivate a pochi chilometri dal bolognese. Nel tagliere, invece, avremo sia il ‘simil carne’, con gusti che richiamano i convenzionali salami e prosciutto cotto, sia la novità di formaggi vegetali prodotti da noi. E anche l’affettato sarà a base di lenticchie rosse, analogamente al ragù” veg.

Ma non è l’unica curiosità del festival, quella vegetariana. Domenica, alle 15.30, si terrà ad esempio l’incontro “Mangiare da Dio: La religione del cibo, Il cibo della religione”, un dialogo a più voci tra Antonello Oto, prof dell’Università di Bologna dove insegna Diritto delle religioni e interculturale, don Massimo Vacchetti, direttore dell’ufficio Sport, turismo e tempo libero della Chiesa di Bologna e presidente della Fondazione di Villa Pallavicini, e Yassine Lafram, dell’Ucoii.