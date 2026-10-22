Finti call center e telefonate aggressive, ora puoi scoprire con un clic se è una truffa

BOLOGNA – Uno strumento digitale semplice e immediato per contrastare il fenomeno delle truffe telefoniche e dei finti call center nel settore energetico. Hera Comm ed EstEnergy, società di vendita del Gruppo Hera, hanno attivato sui rispettivi portali web un nuovo servizio di verifica in tempo reale che consente ai cittadini di inserire il numero da cui sono stati contattati per accertare se appartenga o meno ai canali commerciali ufficiali delle due aziende. I primi dati di utilizzo del nuovo strumento confermano così l’allarme sul territorio: nell’85% dei controlli effettuati dagli utenti, il numero verificato non è risultato in alcun modo riconducibile ad Hera Comm o ad EstEnergy.

“UN SISTEMA PER CONTROLLARE I NUMERI SOSPETTI”

L’iniziativa nasce per rispondere alle crescenti segnalazioni da parte di cittadini e famiglie insospettiti da chiamate aggressive o da tentativi di raggiro finalizzati al cambio non richiesto di fornitore. “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da clienti preoccupati per l’attendibilità di chiamate ricevute da numeri che non erano i nostri. Per questo abbiamo avviato una campagna informativa e creato uno strumento semplice per controllare i numeri sospetti e proteggersi meglio dalle truffe”, spiega Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm ed EstEnergy.

“I primi dati- aggiunge Malagoli- sono molto chiari: la grande maggioranza dei numeri verificati non appartiene a Hera“. Per chi non ha la possibilità di accedere al web, la verifica sui contatti dei call center può essere effettuata recandosi direttamente agli sportelli territoriali o chiamando i numeri verdi gratuiti: 800.999.500 per le famiglie clienti Hera Comm e 800.046.200 per EstEnergy.

L’azienda ricorda inoltre che il quadro normativo a tutela dei consumatori si è rafforzato: dal 18 giugno 2026, in base al “Decreto Bollette”, l’attuale fornitore di luce e gas può contattare i propri clienti per finalità commerciali solo in presenza di un consenso esplicito, mentre gli altri operatori possono farlo esclusivamente a seguito di una diretta richiesta di ricontatto inoltrata dal cittadino.