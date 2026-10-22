giovedì 22 Ottobre 2026

Finti call center e telefonate aggressive, ora puoi scoprire con un clic se è una truffa

Hera, dopo aver ricevuto un sacco di segnalazioni, ha messo a disposizione un servizio di verifica online, in tempo reale, del numero da cui si è stati chiamati

di Mattia CaiuloData pubblicazione: 22-10-2026 ore 15:43Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 15:54

BOLOGNA – Uno strumento digitale semplice e immediato per contrastare il fenomeno delle truffe telefoniche e dei finti call center nel settore energetico. Hera Comm ed EstEnergy, società di vendita del Gruppo Hera, hanno attivato sui rispettivi portali web un nuovo servizio di verifica in tempo reale che consente ai cittadini di inserire il numero da cui sono stati contattati per accertare se appartenga o meno ai canali commerciali ufficiali delle due aziende. I primi dati di utilizzo del nuovo strumento confermano così l’allarme sul territorio: nell’85% dei controlli effettuati dagli utenti, il numero verificato non è risultato in alcun modo riconducibile ad Hera Comm o ad EstEnergy.

“UN SISTEMA PER CONTROLLARE I NUMERI SOSPETTI”

L’iniziativa nasce per rispondere alle crescenti segnalazioni da parte di cittadini e famiglie insospettiti da chiamate aggressive o da tentativi di raggiro finalizzati al cambio non richiesto di fornitore. “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da clienti preoccupati per l’attendibilità di chiamate ricevute da numeri che non erano i nostri. Per questo abbiamo avviato una campagna informativa e creato uno strumento semplice per controllare i numeri sospetti e proteggersi meglio dalle truffe”, spiega Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm ed EstEnergy.

“I primi dati- aggiunge Malagoli- sono molto chiari: la grande maggioranza dei numeri verificati non appartiene a Hera“. Per chi non ha la possibilità di accedere al web, la verifica sui contatti dei call center può essere effettuata recandosi direttamente agli sportelli territoriali o chiamando i numeri verdi gratuiti: 800.999.500 per le famiglie clienti Hera Comm e 800.046.200 per EstEnergy.
L’azienda ricorda inoltre che il quadro normativo a tutela dei consumatori si è rafforzato: dal 18 giugno 2026, in base al “Decreto Bollette”, l’attuale fornitore di luce e gas può contattare i propri clienti per finalità commerciali solo in presenza di un consenso esplicito, mentre gli altri operatori possono farlo esclusivamente a seguito di una diretta richiesta di ricontatto inoltrata dal cittadino.

Leggi anche

Svolta alla ‘festa della mortadella’ di Bologna: arrivano taglieri e ragù vegani

di Luca Donigaglia

“‘Compro oro’? Presto sarà ‘Compro lattuga’”: Fiorello ironizza (ma non troppo) sui rincari e i supermercati vuoti

di Serena Tropea

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia