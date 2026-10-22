Salva uno scuolabus fuori controllo: gli Usa incoronano il nuovo eroe “ispirato a Grey’s Anatomy'”

ROMA – Lo scuolabus giallo avanzava lentamente con le porte spalancate e i lampeggianti accesi: è bastato un micro secondo per capire che qualcosa non andava. Così Ebro Ahmed, 27 anni, si è gettato in corsa a bordo e ha preso il controllo del mezzo. Oggi il giovane residente in Minnesota, di origine somale, è celebrato nuovo eroe del giorno dalle principali emittenti americane. Tra le altre, Abc e Cbs News lo hanno intervistato per raccogliere la sua testimonianza.

A incoronarlo eroe è stata per prima la scuola pubblica di St. Paul che dai suoi canali social lo ha ringraziato: “Aiutare l’autista e assicurarsi che i nostri studenti siano tornati a casa sani e salvi, ti rende un vero eroe!”. A bordo dell’autobus c’erano infatti 19 studenti, più l’autista.

I FATTI

Ebro racconta di aver preso l’iniziativa perché, uscendo dal negozio in cui lavora, ha visto che l’autobus era fuori controllo e sentito le urla dei ragazzi all’interno. “Quando mi è passato accanto, sono rimasto davvero scosso”, ha riferito Ahmed alla Cbs News: “Mi sono chiesto: ‘Cosa sta succedendo?’. Ho capito che l’autista stava avendo un malore”. Una volta a bordo, il giovane ha puntato subito al cambio, cercando di inserire la marcia di stazionamento. Ma non avendo mai guidato un autobus prima, ha fatto confusione: “Per un attimo ho inserito la retromarcia e così ho iniziato a sentire dei segnali acustici e ci siamo mossi all’indietro”, ha raccontato Ahmed. Non si è perso d’animo però e ha subito messo il cambio in folle e tirato il freno a mano per tentare di arrestare il mezzo. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso la scena per intero, confermando la sua testimonianza.

Ahmed si è poi girato per rendersi conto come stavano i passeggeri: “Guardandomi alle spalle, ho visto i ragazzi un po’ spaventati; piangevano e avevano già i telefoni in mano, pronti a chiamare la polizia”.

SALVI TUTTI I 19 PASSEGGERI

Il distretto scolastico di Saint Paul ha reso poi noto che nessuno dei 19 studenti a bordo è rimasto ferito ma non ha fornito informazioni sulle condizioni dell’autista che in effetti aveva perso parzialmente conoscenza. Quando Ahmed ha messo in sicurezza lo scuolabus “si stava riprendendo- spiega a Cbs- ma era ancora un po’ confuso, così l’ho lasciato tranquillo. Quando è arrivata la polizia, l’emergenza medica era già rientrata”.

“COME I MEDICI DI GREY’S ANATOMY NON MI SONO FATTO PRENDERE DAL PANICO”

Ahmed spiega di non aver una formazione in campo medico, ma attribuisce al suo programma televisivo preferito, “Grey’s Anatomy”, il merito di averlo ispirato. “In “Grey’s Anatomy” non vedi mai i medici farsi prendere dal panico. So bene che si tratta di finzione, ma ho capito che dovevo mantenere la calma e riflettere bene su ogni passaggio”, ha detto Ahmed. Infine, di fronte alla domanda finale ‘ti senti un eroe’, Ahmed scuote la testa: “Credo che chiunque, trovandosi nella mia stessa situazione, avrebbe fatto la stessa cosa”.

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