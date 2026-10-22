giovedì 22 Ottobre 2026

Trump e la telefonata a Google Maps: “Ho chiesto di rinominare l’Atlantico ‘Oceano Trump'”

È la provocazione lanciata dal presidente degli Stati Uniti, durante un comizio a Clemson, in South Carolina

Data pubblicazione: 22-10-2026 ore 15:02Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 15:02

ROMA – “Rinominare l’Oceano Pacifico in Oceano Americano“.

È la provocazione lanciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un comizio a Clemson, in South Carolina, nel corso del quale ha espresso riserve anche sulla denominazione dell’Oceano Atlantico e ha ironizzato sui vertici dell’Unione europea.

“Come pensate che l’Europa reagirebbe?”, ha domandato il capo della Casa Bianca rivolgendosi ai sostenitori. “Ursula mi chiamerebbe per dirmi: ‘Oh, grazie mille'”, ha aggiunto deridendo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Durante l’intervento, Trump si è reso protagonista anche di un siparietto sul colosso tecnologico di Mountain View: “Ho contattato Google Maps per chiedere di cambiare il nome dell’Oceano Atlantico in ‘Oceano Trump’. Sundar [Pichai, ad di Google, ndr] ha risposto: ‘No, no, no. Questa volta non lo faccio. Gli oceani sono diversi, signore: bagnano molti Paesi. Non ce lo chieda’”. “Probabilmente lasciamo perdere. Teniamolo Oceano Atlantico”, ha concluso Trump tra gli applausi della platea.

Leggi anche

In Israele mancano cinque giorni alle elezioni: per i sondaggi Netanyahu rincorre

di Alessandra Fabbretti

Stati in bilico nelle elezioni di midterm Usa: cosa rischia Trump il 3 novembre

di Vincenzo Giardina

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia