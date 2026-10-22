Trump e la telefonata a Google Maps: “Ho chiesto di rinominare l’Atlantico ‘Oceano Trump'”

ROMA – “Rinominare l’Oceano Pacifico in Oceano Americano“.

È la provocazione lanciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un comizio a Clemson, in South Carolina, nel corso del quale ha espresso riserve anche sulla denominazione dell’Oceano Atlantico e ha ironizzato sui vertici dell’Unione europea.

“Come pensate che l’Europa reagirebbe?”, ha domandato il capo della Casa Bianca rivolgendosi ai sostenitori. “Ursula mi chiamerebbe per dirmi: ‘Oh, grazie mille'”, ha aggiunto deridendo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Durante l’intervento, Trump si è reso protagonista anche di un siparietto sul colosso tecnologico di Mountain View: “Ho contattato Google Maps per chiedere di cambiare il nome dell’Oceano Atlantico in ‘Oceano Trump’. Sundar [Pichai, ad di Google, ndr] ha risposto: ‘No, no, no. Questa volta non lo faccio. Gli oceani sono diversi, signore: bagnano molti Paesi. Non ce lo chieda’”. “Probabilmente lasciamo perdere. Teniamolo Oceano Atlantico”, ha concluso Trump tra gli applausi della platea.