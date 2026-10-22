In Francia un uomo infettato dal virus Shamonda è morto. E’ il primo caso umano al mondo

ROMA – In Francia è stato rilevato il primo caso al mondo di infezione umana da virus Shamonda. Lo ha comunicato il ministero della Salute francese. Il virus è stato rilevato in un paziente gravemente immunocompromesso che era in cura per una grave malattia a Lione ed è deceduto all’inizio di ottobre.



In base alle attuali conoscenze sul virus – dicono dal ministero – ad oggi non è stato identificato alcun rischio per la salute pubblica della popolazione. Il virus Shamonda era finora considerato incapace di infettare gli esseri umani. E l’uomo deceduto è secondo le autirtà sanitarie francesi “un caso eccezionale, un paziente gravemente immunocompromesso”.



Il virus Shamonda viene trasmesso agli animali dai moscerini ematofagi. E’ stato rilevato per la prima volta in Nigeria a metà degli anni 60, e poi segnalato sporadicamente nei bovini in Africa occidentale, orientale e meridionale, ma anche in Giappone. Negli allevamenti europei è stato identificato per la prima volta solo questa estate. Il paziente è stato probabilmente contagiato tramite la puntura di un moscerino nella Francia orientale.