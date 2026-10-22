Marco Mengoni annuncia il nuovo album: “felice sì, ma tutto sbagliato”. Il cantautore stasera ad X Factor

Foto di Andrea Bianchera

ROMA – Esce l’11 dicembre “felice sì, ma tutto sbagliato” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo album di Marco Mengoni, da ora disponibile in pre-order in formato CD e LP. È l’undicesimo album di dell’artista e rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso discografico.

L’album è anticipato dal singolo “Giornate perse“, scritto dallo stesso Marco e Jacopo Ettorre e prodotto da Giovanni Pallotti e il cantautore, con la co-produzione di Vanegas. Il brano parla del silenzio dopo un periodo complesso, in attesa di un cambiamento, e della scelta di usare la propria voce con onestà. L’artista di Ronciglione lo presenterà live questa sera durante il primo live di X Factor.

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L’ESPERIENZA ALLO SBAGLIATO

L’annuncio di felice sì, ma tutto sbagliato arriva a poche settimane dall’inizio di Allo Sbagliato, l’off line club con la direzione creativa di Marco Mengoni che prenderà il via il 5 novembre fino al 19 dicembre: una lunga residency dell’artista da 26 serate, in cui il cantautore porterà uno show con radici nel soul e nel blues, tutto suonato dal vivo insieme a 11 musicisti.

Non ci saranno transenne né palco, il pubblico starà attorno all’area dell’esibizione e non ci sarà una scaletta prestabilita. A completare il cartellone, quando il cantautore non sarà sul palco, le serate di comedy con la coppia Nuzzo e Di Biase e ospiti internazionali come Benjamin Clementine in versione voce e piano. In programma anche la new wave italiana con Faccianuvola, Angelica Bove, Settembre, prima stanza a destra, Gioia Lucia, Il Maestrale, Mazzariello, Anna and Vulkan, Primogenito e Matsby, e le incursioni jazz di Sayf. C’è poi la stand up raffinata di Luca Ravenna, Stefano Rapone, Sandro Canori, Fill Pill e Pietro Sparacino, insieme ad alcuni nomi della scena femminile come Carlotta Spallino, Chiara Pagliaccia, Cecilia Forastieri e Giulia Cerruti. Chiudono una dj night con MACE e Clap! Clap! e un reading di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, “Il futuro è tra mezz’ora”.

Allo Sbagliato non ha un’identità fissa da rivendicare, ma ne attraversa molte, cambiando pelle a seconda della sera, dell’ospite, del momento. È il posto dove ogni aspettativa viene sistematicamente disattesa: chi entra pensando di sapere cosa troverà si ritrova puntualmente smentito, e proprio in questo scarto continuo tra ciò che ci si immagina e ciò che accade davvero sta il suo carattere più autentico.

Lo Sbagliato è un contenitore multidisciplinare in cui musica, arte, teatro, comicità e design si incontrano, si mescolano e si contaminano; un luogo dall’identità ibrida, volutamente fuori dagli schemi, dove atmosfere underground, richiami vintage e design contemporaneo convivono senza seguire regole precise.

Tutte le serate sono da vivere offline: all’ingresso il telefono viene chiuso in una custodia, perché al pubblico si chiede solo di essere presente. I biglietti sono disponibili su livenation.it/allosbagliato.