Italia-Spagna, le sospensioni Schengen non saranno prolungate

di Vittorio Di Mambro Rossetti e Redazione Web

ROMA – I Ministri dell’Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i Premier Giorgia Meloni e Pedro Sánchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente. La decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen. Così il Viminale in una nota.

Si mette così la parola fine dunque alla crisi diplomatica e ai conseguenti controlli straordinari in porti e aeroporti che duravano dallo scorso luglio con l’avvio della ‘crisi migratoria’ di Ceuta, enclave spagnola in Marocco. E si sancisce così il ritorno alla normalità dei flussi.

L’ONDATA MIGRATORIA A CEUTA, COSA È SUCCESSO

La scorsa estate, a fine Luglio, a Ceuta si è infatti verificata un’ondata migratoria senza precedenti, con l’ingresso temporaneo di circa 60.000 persone in poche ore. L’evento è stato segnato anche da centinaia di morti annegati, tra coloro che hanno cercato di raggiungere a nuoto i territori spagnoli. Secondo l’Associazione Marocchina per i Diritti Umani – AMDH nel corso del maxi esodo sarebbero i decessi complessivi nell’aera di Ceuta e Melilla sarebbero stati 141 in 48 ore. Di questi, oltre 100 corpi sono stati localizzati direttamente nelle acque o sulle coste dell’enclave.

LA DECISIONE DEL GOVERNO MELONI, LE RITORSIONI DI MADRID

Anche se la quasi totalità dei migranti alla fine è stata respinta o è rientrata volontariamente in Marocco, senza raggiungere l’Europa continentale, l’evento ha innescato forti timori da parte dei Paesi europei. In particolare, il governo italiano, temendo ripercussioni sulla sicurezza dello spazio comune, ha sospeso unilateralmente le regole di Schengen per chi proveniva dalla Spagna, ripristinando i controlli di frontiera a fine luglio.

A sua volta la decisione di Roma è stata ‘accolta’ da Madrid con controlli speculari sui passeggeri italiani. Durante i quasi tre mesi di blocco, i controlli italiani negli scali hanno interessato circa mezzo milione di passeggeri. I blocchi sono stati prorogati più volte a causa delle frizioni politiche tra l’esecutivo italiano e quello di Pedro Sánchez. La risoluzione odierna ripristina quindi la piena e libera circolazione tra le frontiere dei due Paesi.