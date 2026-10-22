Bari, il 23 ottobre a ‘Time Zones’ serata clou tra jazz e sperimentazione

BARI – “L’idea che abbiamo perseguito sin dall’inizio con Time Zones è quella di disegnare una mappa dove si potessero incontrare le trasformazioni del linguaggio musicale. E ancora oggi, dopo quarantun anni, siamo fedeli a quell’ipotesi, cercando artisti che abbiano alle spalle un percorso di ricerca vero e che siano impegnati a lavorare sulla musica come se fosse un corpo vivo”. Gianluigi Trevisi, cocciuto e instancabile, dal 1986 continua a produrre a Bari – anno dopo anno – le edizioni di Time Zone, il festival delle “musiche possibili”. Sul suo palco sono saliti negli anni i nomi immortali della ricerca sonora, da Philip Glass a Patti Smith, da John Zorn a Ryuichi Sakamoto, da Lou Red ai Popol Vuh di Florian Fricke. E ogni volta è stato un incanto ed una provocazione. Senza mai ammainar la bandiera del suono puro, di frontiera, capace di “vedere oltre”.

Quest’anno Time Zone ha preso l’avvio con una serie di interpreti tra cui Bryan Senti ed Erland Cooper, tra colonne sonore ed elettronica, ma prevede già come serata clou quella del 23 ottobre, quando saliranno sul palco del teatro Kismet quattro protagonisti assoluti della sperimentazione contemporanea: Thurston Moore (chitarrista dei Sonic Youth), Steve Beresford (al piano), Mark Sanders (batterista) e Pierpaolo Martino (contrabbassista pugliese). Si preannuncia un concerto in cui il verbo del jazz verrà infettato dalle abrasioni del noise, tra pura improvvisazione, asperità melodiche e silenzi gravidi di attesa. E qui emerge una delle note distintive di Time Zones: non sono “concerti” quelli ai quali si assiste, ma “progetti personalizzati” per il pubblico del festival. Come l’anno, era il ’98, in cui i Popol Vuh hanno realizzato per Time Zones la loro Messa di Orfeo, un percorso tra suoni, cori, immagini e frequenze che portavano verso le origini dell’universo.

“In effetti questa è una delle nostre prerogative: portare sul palco qualcosa che non esiste, evitando così il pre-confezionato- conferma Trevisi- Quello di Moore, Sanders, Beresford e Martino è un progetto che nasce proprio in questa dimensione di unicità. Loro quattro hanno fatto alcune prove a Londra ed in questi giorni stanno lavorando ancora insieme a Bari, per affinare una sensibilità, una interpretazione solistica ed uno spazio ritmico che poggia su percorsi musicali molto differenti. Venerdì saranno in scena: con loro vivremo una serata insolita e particolare, perché metterà insieme linguaggi diversi proposti in contrapposizione, senza cercare artificialmente il momento di sintesi. Insomma: ci aspettiamo un concerto che rimanga nel tempo”.

Sarà una serata di nuove intuizioni, nel puro stile Time Zones. Che nei giorni scorsi ha già visto il pubblico applaudire interpreti vari, tra cui lo spagnolo Adrian de Alfonso, che rilegge in chiave elettronica il flamenco ed il tango, ed Elpidia Giardina, pianista classica che ha presentato un set di brani dei Genesis riproposti e riarrangiati con pulizia e rigore. Tra gli altri interpreti che si sono già esibiti in questa edizione 2026, una menzione particolare la merita il veronese Lorenzo Masotto, pianista ascrivibile (per comodità) all’ambito del modern classical. Mentre altri interpreti di questo genere a geometria variabile ricadono spesso nelle spire della pop music (e dell’orecchiabilità monocorde), Masotto è riuscito a Bari ad emergere grazie ad una qualità compositiva ed interpretativa che lo porta verso l’imprevisto, verso una ricchezza di incisi e trame laterali che tengono sempre l’ascoltatore sul filo della sorpresa. Risultato finale: sentire un pianoforte che non indulge nella monotonia del tema, ma che punta verso l’inedito e l’imprevisto, è una salvezza per il gusto e per le orecchie.