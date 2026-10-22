Tecnest porta ad A&T a Vicenza ‘la fabbrica della co-intelligenza’

UDINE – Misurare in tempo reale l’impatto economico della produzione, pianificare con simulazioni predittive e affiancare agli operatori un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. È questa la visione di ‘fabbrica della co-intelligenza’ che Tecnest, software house friulana specializzata nella digitalizzazione della Supply Chain e delle Operations (parte di Scm Group), porterà ad A&T – Automation & Testing, in programma alla Fiera di Vicenza dal 27 al 29 ottobre (padiglione 7, stand E19-E17). In un contesto manifatturiero caratterizzato da continua volatilità dei costi e dei mercati, il monitoraggio dell’efficienza dei macchinari (Oee) non è più sufficiente. Con l’evoluzione della suite Flex verso il paradigma del Value Driven Manufacturing, il Mes/Mom di Tecnestintroduce il calcolo in tempo reale del valore economico dei processi produttivi e dei margini operativi. Grazie all’interconnessione avanzata con gli impianti e all’integrazione dei flussi informativi, le aziende possono visualizzare istantaneamente l’OEE economico, identificando gli sprechi e misurando il ritorno reale di ogni singolo ordine o linea produttiva.

A questo si affianca un modulo di pianificazione agile e simulativa, in grado di valutare preventivamente l’impatto economico delle variazioni di piano. La principale novità tecnologica presentata a Vicenza è Viki-AI, l’agente nativo d’intelligenza artificiale generativa integrato nella suite Flex. Progettato come un copilota per le persone che lavorano in fabbrica, Viki-AI estrae e analizza i dati di produzione, suggerendo in tempo reale le decisioni più efficaci per ottimizzare i flussi e risolvere le criticità operative. L’approccio punta sulla co-intelligenza: l’AI non sostituisce le persone, ma ne amplifica le competenze, mettendo la tecnologia al servizio del capitale umano.

“La strada intrapresa da Tecnest è quella di una fabbrica verso la ‘co-intelligenza’ affiancando sistemi intelligenti al valore fondamentale del dato e alle logiche di controllo della supply chain, e non solo dal punto di vista tecnologico. Quarant’anni di esperienza nella digitalizzazione della fabbrica ci permettono di sfruttare le tecnologie più innovative, per aumentare le nostre competenze e riuscire a costruire progetti sempre più ‘a misura di fabbrica’ e in grado di rendere più competitivo il manifatturiero” dice Giorgio Apolloni, amministratore delegato di Tecnest. Forte di quasi quarant’anni di esperienza al fianco del manifatturiero italiano, Tecnestaffianca alle soluzioni software un percorso strategico di consulenza e formazione funzionale, indispensabile per accompagnare il cambiamento organizzativo e garantire un reale ROI dell’investimento tecnologico. Durante i tre giorni della manifestazione, i visitatori dello stand Tecnest potranno assistere a demo live delle soluzioni e richiedere un assessment gratuito per valutare il livello di digitalizzazione e maturità dei propri processi produttivi.