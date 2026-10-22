VIDEO| La protesta degli autotrasportatori a Tale e quale Show, Alessandro Siani: “Sarebbe bello se ci mettessimo nei loro panni”

ROMA – La protesta degli autotrasportatori con il blocco dei tir ha aperto la puntata di Tale e Quale Show, andata in onda ieri sera su Rai 1. A portare le istanze dei lavoratori in prima serata è stato Alessandro Siani, giudice del programma.

“Il tuo è un programma in cui si vedono sempre delle persone che si devono mettere nei panni degli altri- ha detto l’attore napoletano-. In questo momento, sarebbe bello se tutti noi ci mettessimo nei panni degli autotrasportatori perché stiamo vivendo un momento difficile e proprio in questo momento dobbiamo dimostrare di essere tutti tali e quali“.

E parlando ancora di attualità, Carlo Conti, prima di far partire la gara, ha poi fatto riferimento anche ai disordini che si sono verificati lo scorso weekend a Milano: “Tutti tali e quali e invece non tali e quali a quelli che hanno fatto violenza nei negozi, rubando e basta. Questa è una distinzione importante da sottolineare”.