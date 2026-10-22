giovedì 22 Ottobre 2026

VIDEO| La protesta degli autotrasportatori a Tale e quale Show, Alessandro Siani: “Sarebbe bello se ci mettessimo nei loro panni”

L'intervento all'inizio della puntata andata in onda ieri sera su Rai 1. Parlando ancora di attualità, il conduttore Carlo Conti, facendo riferimento ai disordini di Milano, ha aggiunto: "Non tali e quali a quelli che hanno fatto violenza nei negozi"

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 22-10-2026 ore 10:59Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 11:03

ROMA – La protesta degli autotrasportatori con il blocco dei tir ha aperto la puntata di Tale e Quale Show, andata in onda ieri sera su Rai 1. A portare le istanze dei lavoratori in prima serata è stato Alessandro Siani, giudice del programma.

“Il tuo è un programma in cui si vedono sempre delle persone che si devono mettere nei panni degli altri- ha detto l’attore napoletano-. In questo momento, sarebbe bello se tutti noi ci mettessimo nei panni degli autotrasportatori perché stiamo vivendo un momento difficile e proprio in questo momento dobbiamo dimostrare di essere tutti tali e quali“.

E parlando ancora di attualità, Carlo Conti, prima di far partire la gara, ha poi fatto riferimento anche ai disordini che si sono verificati lo scorso weekend a Milano: “Tutti tali e quali e invece non tali e quali a quelli che hanno fatto violenza nei negozi, rubando e basta. Questa è una distinzione importante da sottolineare”.

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