Roma, quattro box auto in fiamme a Cinecittà: 30 residenti evacuati temporaneamente

di Carlotta Di Santo e Nicoletta Di Placido

Foto da Facebook

ROMA – Un incendio è divampato in quattro box auto nel piano seminterrato di uno stabile al civico 21 di viale Bruno Pelizzi, a Cinecittà, nel quadrante est della Capitale. Il rogo, iniziato ieri sera intorno alle 22, è stato preceduto da un forte boato avvertito anche in altri quartieri della Capitale. Una densa coltre di fumo si è diffusa nelle strade circostanti, suscitando la preoccupazione dei residenti.

Circa 30 persone sono state evacuate in via precauzionale durante le operazioni di spegnimento. Una volta verificata l’agibilità dell’edificio, gli inquilini sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Roma Cinecittà e i militari del VII Nucleo investigativo, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Restano ancora da accertare le cause dell’incendio. Tra le ipotesi, secondo quanto si apprende, quella di un’esplosione riconducibile a un furgone. Si continua ad indagare e ulteriori elementi potranno emergere dalla relazione dei vigili del fuoco.

Sempre in viale Pelizzi si era già verificata un’esplosione poco più di un anno fa, causata dallo scoppio di una bombola del gas in un appartamento in ristrutturazione. Nell’incidente erano rimasti gravemente ustionati due operai, padre e figlio di 75 e 41 anni, mentre due inquiline erano rimaste intossicate.