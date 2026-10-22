Tg Volontariato, l’edizione di giovedì 22 ottobre 2026

SUDAN. IL COMBONI COLLEGE A PERUGIA: È FORMAZIONE PER LA PACE

Perugia è al fianco del Sudan ostaggio della guerra: un impegno che si realizza attraverso l’Università per stranieri. In questi giorni, l’ateneo accoglie otto docenti del Comboni College of Science and Technology, anche della sua facoltà di infermieristica. A raccontare dell’iniziativa è padre Jorge Naranjo, da anni missionario nel Paese africano, a Perugia con la delegazione sudanese. “Questa attività a Perugia chiude un po’ la formazione”, sottolinea il religioso: “La prima parte è stata online”. Il Sudan è ostaggio di un conflitto armato dal 2023. La formazione dei docenti del Comboni College va a beneficio anche dei giovani infermieri. A finanziarla e sostenerla sono più realtà: dal ministero degli Esteri italiano alla fondazione Nigrizia e alla Chiesa cattolica, grazie ai fondi dell’8xmille: una scelta di solidarietà e resilienza, anche per curare le ferite della guerra.

CIBO. 645 MILIONI SOFFRONO FAME, BRUCIATI 8 ANNI DI PROGRESSI

“Ho portato mio figlio in un centro di salute Cesvi quando aveva sei mesi e pesava tre chili. Era in condizioni critiche. Dopo mesi di cure, finalmente ne pesa sette”. A parlare è una delle madri che in Somalia temono per la vita dei loro figli. Nel Paese, 1,9 milioni di bambini sono a rischio di malnutrizione: è il punteggio più allarmante dell’Indice globale della fame 2026, curato da Cesvi per l’edizione italiana. Nel mondo, stando al report, 645 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2025. Di queste, 150 milioni vivono in 19 Paesi ostaggio della guerra, mentre più di 85 milioni sono in nazioni colpite da eventi climatici estremi.

COOPERAZIONE. AL VIA LE CANDIDATURE PER IL CORSO DELLA ‘SPICES’

E’ aperto il bando per candidarsi alla 14esima edizione del Corso di alta formazione universitaria in cooperazione e diritto internazionale promosso dalla Spices, la Scuola di politica internazionale cooperazione e sviluppo della federazione Focsiv. I corsi prenderanno il via da gennaio, in collaborazione con la Pontificia università lateranense. “Le lezioni si sviluppano da gennaio a giugno, alternando moduli in presenza a Roma e moduli online”, spiega Federico Buttinelli, coordinatore della Spices. “Il percorso prosegue con uno stage di tre mesi in Italia o all’estero, e la redazione di una tesi conclusiva”. Il Corso, di 16 mesi per 1500 ore, si rivolge ai laureati, ma anche a chi già lavora all’interno di ong, aziende e cooperative, e guarda con interesse al mondo della cooperazione internazionale. È possibile iscriversi fino al 30 novembre, mentre per candidarsi alla borsa di studio a disposizione c’è tempo fino al 13 novembre. Tutte le informazioni sul sito focsiv.it.

SOCIALE. ONLINE IL SITO PER I SERVIZI DI VOLONTARIATO

I bisogni delle famiglie sono tanti e molteplici, così come spesso è forte la voglia di donare per una determinata causa. Quante volte si ricorre al passaparola per ottenere indicazioni o numeri di telefono di persone che donano il loro tempo libero per stare con anziani o persone con disabilità, o magari organizzare un doposcuola gratuito? Nasce così la piattaforma online italianoprofit.it. Sono già stati mappati oltre 77mila servizi per i cittadini, 88mila enti che accettano volontari e più di 9mila organizzazioni a cui donare. “La nuova italianoprofit.it aggiunge un tassello dall’orientamento all’attivazione, accorciando le distanze tra chi cerca e chi può offrire un bisogno o un’opportunità”, sottolinea Mara Moioli, co-fondatrice di Italia non profit. “Puoi accedere a un servizio vicino a casa, ti candidi per fare volontariato oppure doni a un’organizzazione. E si parte proprio da dove vivi, dal tuo comune o dal tuo bisogno”.