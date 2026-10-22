Blocco dei tir e carta igienica finita a Palazzo Chigi? Il governo smentisce Il Fatto Quotidiano: “Scorte ampie per mesi”

ROMA – La notizia secondo cui a Palazzo Chigi mancherebbe la carta igienica a causa del blocco dei tir “è assolutamente falsa, priva di qualsiasi fondamento e ridicola”. Così in una nota dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi.

I magazzini di Palazzo Chigi, si legge, sono regolarmente riforniti e dispongono di scorte ampie e sufficienti per mesi. Questa notizia, a firma Giacomo Salvini e Paola Zanca, è addirittura il titolo di apertura del Fatto Quotidiano di oggi: “Nel Sud manca tutto. A Chigi la carta igienica”. Quanto riportato è l’ennesimo esempio di disinformazione strumentale diffusa ad arte.

A riprova “della totale assenza di verifica”, nella nota si evidenzia che “nessun giornalista de Il Fatto Quotidiano ha ritenuto di dover effettuare una telefonata all’ufficio stampa di Palazzo Chigi per verificare la notizia prima di pubblicarla”. Nessuna telefonata “è stata effettuata neppure alla società Romeo Gestioni, che si occupa delle forniture per le sedi istituzionali, che avrebbe potuto immediatamente smentire”.

“Si invita pertanto la testata a fare corretta informazione e a verificare le fonti prima di diffondere notizie false che ledono l’immagine delle istituzioni. Invitiamo quindi gli autori di questo capolavoro di disinformazione a venire questa mattina a Palazzo Chigi: potranno verificare personalmente le scorte nei magazzini e magari scoprire quanto sia ridicolo l’allarme che hanno lanciato”.