giovedì 22 Ottobre 2026

Guerra in Iran, Trump: “Non stiamo negoziando, presto accadrà qualcosa”

"Molti pensano che avverrà dopo le elezioni (di midterm, ndr), staremo a vedere", ha detto il presidente tornando dalla South Corolina

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 22-10-2026 ore 9:33Ultimo aggiornamento: 22-10-2026 ore 9:33

ROMA – “Non credo che stiamo negoziando; in un modo o nell’altro, accadrà qualcosa, e succederà piuttosto presto”: parole di Donald Trump, in merito all’Iran, pronunciate di ritorno dalla South Carolina.
Il presidente americano ha aggiunto: “Molti pensano che avverrà dopo le elezioni (di midterm, ndr), staremo a vedere”.

“Penso che sia una delle cose più grandi che abbiamo fatto — abbiamo impedito all’Iran di avere un’arma nucleare. È una delle migliori cose che abbiamo fatto- aveva detto in un altro momento il presidente, sempre parlando con i giornalisti- . Ci è voluta molta coraggio per farlo perché nessun altro Presidente era disposto a farlo — e” se non lo avessimo fatto, l’Iran avrebbe già usato armi nucleari di massa proprio ora“.

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