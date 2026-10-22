Guerra in Iran, Trump: “Non stiamo negoziando, presto accadrà qualcosa”

ROMA – “Non credo che stiamo negoziando; in un modo o nell’altro, accadrà qualcosa, e succederà piuttosto presto”: parole di Donald Trump, in merito all’Iran, pronunciate di ritorno dalla South Carolina.

Il presidente americano ha aggiunto: “Molti pensano che avverrà dopo le elezioni (di midterm, ndr), staremo a vedere”.

President Trump tonight tells me the U.S. is not negotiating with Iran and something will happen “fairly soon.”@NewsNation pic.twitter.com/AYZGTlnpLy — Libbey Dean (@LibbeyDean_) October 22, 2026

“Penso che sia una delle cose più grandi che abbiamo fatto — abbiamo impedito all’Iran di avere un’arma nucleare. È una delle migliori cose che abbiamo fatto- aveva detto in un altro momento il presidente, sempre parlando con i giornalisti- . Ci è voluta molta coraggio per farlo perché nessun altro Presidente era disposto a farlo — e” se non lo avessimo fatto, l’Iran avrebbe già usato armi nucleari di massa proprio ora“.