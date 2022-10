Festa del Cinema di Roma, ‘January’ Miglior film, nessun premio all’Italia

ROMA – ‘January’ di Viesturs Kairišs è il Miglior film della Festa del Cinema di Roma che, a partire da questa edizione, è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films). Una giuria composta dalla regista e fumettista Marjane Satrapi, l’attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema, in occasione della cerimonia di premiazione che si è svolta nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, guidata dalla madrina Geppi Gucciari. All’Italia nessun premio in nessuna delle categorie. ‘January’ si è aggiudicato anche Miglior regia e Miglior attore – Premio ‘Vittorio Gassman’ a Karlis Arnolds Avots. Tra i premiati del Concorso anche ‘Jeong-Sun’ di Jeong Ji-hye che si è aggiudicato il Gran Premio della Giuria, Miglior attrice – Premio ‘Monica Vitti’a Kim Kum-Soon per ‘Jeong-Sun’ e Miglior sceneggiatura ad Andrea Bagney per ‘Ramona’. E ancora, a ‘Foudre’ di Carmen Jaquier il Premio speciale della Giuria (proposto dal presidente a scelta fra le categorie sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale); Miglior Commedia – Premio ‘Ugo Tognazzi’ a ‘What’s love got to do whit it?’ di Shekhar Kapur, assegnato da una giuria presieduta dal cineasta Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e dall’autrice e attrice Teresa Mannino. ‘Causeway’ di Lila Neugebauer interpretato e prodotto da Jennifer Lawrence ha vinto il premio Migliore opera prima Bnl Bnp Paribas. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dal regista Roberto De Paolis e dalla critica cinematografica Daniela Michel. Inoltre, sono state inoltre assegnate due Menzioni Speciali Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas ai film ‘Ramona’ di Andrea Bagney e ‘Foudre’ di Carmen Jaquier. Infine, tra i film del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico FS al film ‘Shttl’ di Ady Walter.

