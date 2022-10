Nel 2023 torna ‘Pechino Express’, in gara anche la coppia Pellegrini-Giunta e Giorgia Soleri

ROMA – Viaggiatori di Pechino Express pronti all’imbarco. Partiranno a giorni le riprese della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023.

A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno, che si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia, tornerà Costantino Della Gherardesca insieme a Enzo Miccio. A tenere alta la bandiera dello sport ci sarà la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i due, che lo scorso 27 agosto si sono sposati a Venezia, faranno parte del cast che comprende principalmente personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo, ma non solo.

I NUOVI CONCORRENTI DI PECHINO EXPRESS

L’ex nuotatrice e il marito allenatore, infatti, saranno affiancati da Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta; Totò Schillaci con la moglie Barbara Lombardo; Giorga Soleri e Federica Fabrizio, in arte Federippi; Alessandra Demichelis e Lara Picardi; Joe Bastianich e Andrea Belfiore; Dario e Caterina Vergassola; Carolina Stramare e Barbara Prezja; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di PierO.

