Gressoney-La-Trinité una scarica di sassi coinvolge 12 escursionisti, 4 in ospedale

AOSTA – Una scarica di sassi, probabilmente provocata dal passaggio di alcuni stambecchi, ha coinvolto una comitiva di 12 escursionisti italiani sotto il rifugio Gabiet, a 2.000 metri di quota, nel Comune di Gressoney-La-Trinité. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Quattro di loro sono stati soccorsi e trasportati in elicottero in ospedale per alcuni accertamenti: si trovano al pronto soccorso del Parini di Aosta, due con politrauma e gli altri due con contusioni non gravi. Gli altri otto, illesi, rientreranno a valle accompagnati dai vigili del fuoco volontari di Gressoney-La-Trinité e dai carabinieri. Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo dei forestali della stazione di Gaby, per verificare le condizioni di sicurezza della zona e del sentiero.

