ROMA – Il vaccino Pfizer-BioNTech anti Covid-19 anni si è dimostrato efficace al 90,7% per i bambini dai 5 agli 11 anni. Lo affermano le due aziende, in un documento presentato alla Food and Drug Administration, di cui ora si attende la valutazione scritta dei dati. Lo studio è stato realizzato su 2.268 bambini, il vaccino è risultato sicuro e tollerabile.

Secondo l’American Academy of Pediatrics, solo negli Stati Uniti ci sono più di 28 milioni di bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.