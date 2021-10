Razzismo, altra bufera sulla Lazio: il Marsiglia minaccia denunce per i cori dei tifosi

ROMA – Ancora la Lazio. Non s’è ancora sgonfiato il caso del falconiere inneggiante al Duce che arrivano le accuse del Marsiglia. I francesi, che ieri hanno pareggiato contro la Lazio in Europa League, hanno reso noto di essere pronti a denunciare la società biancoceleste nel caso in cui le indagini Uefa dovessero confermare le accuse di cori razzisti da parte del pubblico di casa contro i giocatori dell’OM.



“In seguito dell’accusa di razzismo nei confronti dei nostri giocatori, il club dichiara di condannare qualsiasi forma di discriminazione. L’OM si riserva il diritto di sporgere denuncia nell’ipotesi in cui l’Uefa confermerà queste gravi accuse“, ha dichiarato la società francese su Twitter.